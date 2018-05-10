Путин объяснил Франции невозможность отпустить Серебренникова в Канны

Пресс-служба Каннского фестиваля обнародовала результаты переписки между французским внешнеполитическим ведомством и президентом РФ Владимиром Путиным по поводу возможного присутствия на киносмотре режиссера Кирилла Серебренникова.

МИД Франции обращался к Путину с личной просьбой отпустить создателя фильма «Лето», включенного в конкурсную программу фестиваля, на показ картины в Каннах. Путин ответил, что не может содействовать приезду Серебренникова, поскольку «российское правосудие независимо», передает «Интерфакс».

«Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — приводит агентство сообщение пресс-службы киносмотра.

На показе «Лета» в Каннах состоялась акция в поддержку Серебренникова: снимавшиеся в фильме актеры подняли на красной ковровой дорожке табличку с его именем. Журналисты, посетившие пресс-показ, устроили картине овацию.

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении средств министерства культуры РФ, выделенных на программу по развитию театра. Он был задержан во время съемок «Лета» в Санкт-Петербурге и не смог довести их до конца лично, но полностью взял на себя монтаж, который сделал дома, не нарушая условий избранной ему меры пресечения.

Когда организаторы Каннского фестиваля пригласили Серебренникова представить «Лето» на киносмотре, следователь ходатайствовал о продлении ему срока ареста до 19 июля, и суд удовлетворил эту просьбу.