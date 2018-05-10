Путин поучаствовал в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Партнерами президента по команде «Легенды хоккея» стали министр обороны Сергей Шойгу, а также хоккеисты Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов и другие.

Президент России Владимир Путин вышел на лед в Большом ледовом дворце в Сочи. Глава государства по традиции был в свитере с одиннадцатым номером.

Противниками команды президента стала сборная Ночной хоккейной лиги. В нее вошли игроки команды «Флагман», которая в этом году получила высшую награду НХЛ — Кубок Крутова. Вместе с ними на лед вышли владелец «Норникеля» Владимир Потанин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.