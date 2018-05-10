Путин забросил пять шайб в сочинском матче Ночной хоккейной лиги

В Сочи прошла показательная игра в рамках любительской Ночной хоккейной лиги. Президент Владимир Путин сыграл за команду «Легенды хоккея» и забросил пять шайб в ворота соперников, сообщает «Интерфакс».

Игра «Легенд» со Сборной Ночной хоккейной лиги завершилась со счетом 12:7 в пользу команды президента.

Помимо голов Путин отметился тремя результативными передачами.

Вместе с Путиным в команде «Легенды хоккея» играли врио министра обороны Сергей Шойгу, а также прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский. На воротах стоял губернатор Тульской области Алексей Дюмин.