Рада рассмотрит законопроект о национализации российского имущества на Украине

На рассмотрение Верховной Рады Украины внесен законопроект, предлагающий национализировать имущество РФ и российских компаний, «нарушивших права и интересы Украины и ее граждан». Законопроект внес экс-министр юстиции, депутат от «Блока Петра Порошенко» Роман Зварыч.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект призван дополнить действующий закон «О санкциях».

Он направлен против компаний и лиц, которые «осуществляют террористическую деятельность, создают угрозы национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины», а также причастны «к оккупации территории» страны, «экспроприации или ограничению права собственности» на востоке Украины и в Крыму.