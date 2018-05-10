Разновидности китайских мазей на основе трав

Хотя существует много отраслей китайской медицины, одним из часто используемых является изготовление и применение специально разработанных мазей. Китайская мазь почти всегда состоит из чистых натуральных компонентов, таких как женьшень, корень солодки, китайская ангелика и горький апельсин. Различные травы могут использоваться, чтобы лечить любые расстройства, болезненные состояния, стресс, ожоги и так далее. Эта особая форма альтернативной медицины также весьма популярна среди спортсменов, потому что многие мази, как говорят, помогают расслабить суставы и мышцы, помогают организму избежать травм и ускорить регенерацию тканей при травмах, связанных со спортом.

Многие из доступных мазей сосредоточены на заживлении ран кожи и облегчении боли. Например, говорят, что китайская мазь, предназначенная для ожогов, помогает отводить тепло от раны за счет уменьшения воспаления. Такая мазь способствует заживлению, облегчению боли или раздражения, и она может содержать такие растительные компоненты, каклобелия, сафлор, мирра и кровохлебка. Есть также много доступных мазей, которые успокаивают боль, связанную с мышечными напряжениями, артритом и синусовым давлением. Этот вид обычно содержит успокаивающие экстракты мяты, гвоздики и кассии.

В дополнение к ожогам и ранам, китайская мазь помогает облегчить или даже вылечить некоторые виды кожных заболеваний. Например, экзема может лечиться с помощью мазей, которые содержат реманию клейкую, дягиль китайский или корень солодки. Все эти травы помогают снять воспаление и детоксифицировать организм. Угри также можно лечить с использованием традиционной китайской мази. Такие средства часто содержат одуванчик, считающийся мощным детоксикатором; красный корень пиона, который, как говорят, способствует уменьшению воспаления; или астрагал, который подсушивает абсцессы и лечит инфекции кожи.

Говорят, что некоторые виды китайской мази помогают при лечении эмоциональных стрессов или тревоги. Они могут содержать ряд трав, таких как корень женьшеня, кислый финик и семена туи, которые, как считается, успокаивают дух; и семена гардении, которое уменьшают раздражительность и беспокойство. Ароматические травы также используются при создании разнообразных китайских мазей. Ладан часто используется для снятия стресса, потому что считается, что он помогает уменьшить напряжение в мышцах и стимулировать кровообращение в конечностях. Другие мази могут включать цветок мимозы, володушку и корень пория.

Китайскую мазь можно купить, многие предпочитают создавать лечебные мази самостоятельно. Традиционно мази делали со старым рисовым вином; однако домашние варианты могут содержать простые натуральные основы из кунжутного масла и пчелиного воска, которые затем можно смешивать с лечебными, ароматерапевтическими маслами.