"Реал" проиграл "Севилье" в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Мадридский "Реал" в гостях уступил "Севилье" в матче чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в среду в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Виссам Бен Йеддер (26-я минута) и Мигель Лайюн (45). Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок гостей Серхио Рамос (84), который на 54-й минуте не реализовал пенальти, а на 95-й все-таки смог забить с одиннадцатиметровой отметки. Еще один гол у "Реала" забил Борха Майораль (87).

"Реал" после 36 матчей с 72 очками занимает третье место в чемпионате Испании, "Севилья" с 54 баллами идет седьмой.