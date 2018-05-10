Роспотребнадзор оштрафовал нарушителей антитабачного закона на 30 млн рублей

За первый квартал 2018 года Роспотребнадзор назначил за нарушение «антитабачного» закона административные штрафы на общую сумму свыше 30 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего к ответственности привлечены более 2,5 тыс. нарушителей, включая 763 граждан, 1039 сотрудников торгующих сигаретами организаций, 278 индивидуальных предпринимателей и 591 юридическое лицо.

За весь 2017 год Роспотребнадзор выписал административных штрафов за нарушение «антитабачного» закона на сумму порядка 124 млн рублей.

В общей сложности с ноября 2013 года (когда был принят федеральный закон «О защите здоровья населения от последствий потребления табака») оштрафованы 67 тысяч нарушителей, включая 8,7 тысячи юрлиц.

«Употребление табака обходится в огромную сумму для национальной экономики, с учетом повышенных расходов на охрану здоровья и снижения продуктивности работы», — напомнили в Роспотребнадзоре.

ФЗ «О защите здоровья населения от последствий потребления табака» запрещает курение в общественных местах, самолетах и общественном транспорте, в офисах и подъездах жилых домов.