Россия может регистрировать аналоги лекарств, не уступающие оригинальным

В России выросла экспертная база, которая позволяет регистрировать аналоговые российские лекарственные средства, ничем не уступающие оригинальным лекарствам, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

Он также сообщил, что экспертная база признана Всемирной организацией здравоохранения и является полноправным членом Международного форума регуляторов лекарственных препаратов.

Костенников напомнил о существовании государственной политики по импортозамещению лекарственных средств и призвал проявлять осторожность при составлении перечня медицинских препаратов, на которые будут распространяться санкции.

Ранее Комитет Госдумы по международным делам предложил обсудить целесообразность запрета на ввоз иностранных лекарств в рамках контрсанкций России против США.