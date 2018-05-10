Россия попросила ФРГ поделиться данными по «делу Скрипаля»

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Россия попросила немецких партнёров поделиться информацией, предоставленной Лондоном по «делу Скрипаля», заявил и.о. главы МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом, передаёт РИА «Новости».

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По словам Лаврова, запрос стал реакцией Москвы на слова Мааса о том, что британская сторона ранее предоставила Берлину для изучения материалы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери.

Как отметил глава германского МИД, представленные материалы «выглядят убедительно».

«Мы попросили… поделиться с нами этой информацией, поскольку британцы нам ничего не дают», — заявил Лавров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства добавил, что Лондон в ситуации с привлечением экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к делу Скрипалей действовал некорректно.

В английском городе Солсбери 4 марта произошло отравление неизвестным нервно-паралитическим веществом бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что спровоцировало крупный международный скандал.

По версии официального Лондона, не подтверждённой никакими доказательствами, к покушению на Скрипалей и использованию вещества А234 в этих целях имеет отношение Российское государство. Москва это категорически отрицает.

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