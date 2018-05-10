Россия поставила в Китай первый полковой комплект ЗРК С–400?

Российская Федерация поставила Китайской Народной Республике первый полковой комплект С-400 — в КНР прибыл последний корабль со вспомогательными компонентами для зенитного ракетного комплекса.По данным ТАСС, полученным от осведомленного источника в военно-дипломатических кругах, Китай начнет процедуру приемки российских комплексов С-400 в конце этого месяца."Первый полковой комплекс С-400, предназначенный для Поднебесной, полностью доставлен заказчику — последняя партия дополнительного оборудования прибыла в Китай на борту транспортного судна, которое было загружено в порту Усть-Луга, что в Ленинградской области", — говорит источник информационного агентства.Инсайдер уточнил, что среди оборудования для С-400, которое было доставлено в Китай, присутствуют компоненты, поврежденные во время шторма в проливе Ла-Манш, однако затем восстановленные и в данный момент работоспособные в полном объеме.Часть оборудования была повреждена, когда один из грузовых кораблей, доставлявших С-400 в Китай, попал в шторм в Ла-Манше в конце 2017-го года. В данный момент последствия форс-мажорного обстоятельства устранены в полной мере.