Россиянам грозит неизбежное повышение пенсионного возраста на 5 и 8 лет к 2023 году

Пенсионный возраст в России будет увеличиваться. Вопрос, когда россиян с этим ознакомят законодательно, скоро будет решен.

Повышение пенсионного возраста стало постоянной темой для споров. Целесообразность и справедливость этого обсуждается экспертами. Чем больше эта тема обсуждается в СМИ, тем больше люди привыкают к неизбежному. Как сообщил СМИ депутат Госдумы и член партии «Справедливая Россия» Олег Шеин, есть большая вероятность того, что в правительстве уже готовится текст законопроекта. Действительно, глава правительства Дмитрий Медведев четко указал на это.

«Дмитрий Медведев заявил о том, что необходимо рассматривать закон о повышении пенсионного возраста. Что называется, сбылись надежды Алексея Кудрина» - процитировало слова Шеина ИА Regnum.

Как уже многократно сообщалось, возрастной порог выхода на пенсию будет увеличен постепенно, по принципу лягушки в кипятке. При этом озвучиваются цифры 5 и 8 лет - соответственно, для мужчин и женщин. Достигнуть такого роста планируется к 2023 году.

По словам Шеина, для этого и будут взяты предложения Алексея Кудрина. Напомним, он неоднократно озвучивал свою точку зрения: побороть дефицит пенсий можно только повышением пенсионного возраста.