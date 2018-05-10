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Рыбы озера Танганьика должны быть внимательными для спасения потомства от сомика-кукушки


Добавлено: 10 май 2018 в 16:59, Категория: Новости на сегодня
Рыбы озера Танганьика должны быть внимательными для спасения потомства от сомика-кукушки

Профессор Аксель Мейер (Axel Meyer) из Университета Констанца вместе с группой ученых из Института биологии позвоночных в Брно изучили способность рыб цихлид из озера Танганьика уберечь свое потомство от синодонтиса многопятнистого, живущего в том же озере.

Синодонтис многопятнистый (Synodontis multipunctatus) – пресноводная рыба из семейства сомообразных, длиной 27 сантиметров. Он известен аквариумистам под названием сомик-кукушка. Аквариумисты также знают, что, чтобы добиться размножения этой рыбы, нужно поселить в аквариуме не только синодонтисов, но и представителей семейства цихлид. Дело в том, что синодонтис действительно ведет себя, как кукушка, которая подкладывает свои яйца в чужие гнезда.

У некоторых рыб из семейства цихлид самец и самка прячут свою икру во рту. Там икринки развиваются укрытыми от хищников и других опасностей. Если нужно поесть, один из родителей передает икринки другому. Даже когда появляются мальки, первые несколько недель жизни они при малейшем признаке опасности скрываются во рту родителя.

Самка сомика-кукушки, проплывая мимо нерестящихся цихлид подбрасывает свои икринки к ним, чтобы цихлиды позаботились и о ее потомстве. Подобно кукушонку, который избавляется от других птенцов в гнезде, малек сомика-кукушки, вылупляясь из икринки раньше, чем мальки цихлид, поедает другие икринки, избавляясь от конкурентов. Но, как показывает новое исследование, цихлиды не столь беззащитны. Собирая икринки ртом, они часто отбраковывают подозрительные экземпляры. Авторы работы сравнили способность цихлид из озера Танганьика отличать свои икринки от икринок сомика-кукушки с аналогичной способностью у цихлид других озер, где сомик-кукушка не встречается. Танганьикские цихлиды справлялись с этим успешнее всех. Виды, не сталкивавшиеся с таким коварством раньше, отличали чужую икру от 3 до 11 раз хуже. Длительная совместная эволюция с сомиком-кукушкой позволила цихлидам озера Танганьики выработать способности, снижающие вероятность гибели потомства.

Результаты исследований опубликованы в Science Advances.


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Добавлено: 10 май 2018 в 16:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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