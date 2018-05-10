Саймон Марданшин не верит, что на «Дом 2» действительно можно построить любовь

Ну что ж, пролью свет на многочисленные слухи. На проект не собираюсь. Считаю, что обязан прежде всего перед самим собой закрепиться в Москве. А идти обратно на проект, потому что так легче, нет, не хочу. Этому месту я говорю спасибо. Пол года жизни не прошли бесследно, но в неволе мне тяжело, а здесь и дышится по-другому. В основную миссию «Дом 2» я кстати тоже не верю. Нужно даже поменять: построй свою любовь или убей к чертям. Рано или поздно все уйдут, но лучше рано. Согласны?