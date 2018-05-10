Ну что ж, пролью свет на многочисленные слухи. На проект не собираюсь. Считаю, что обязан прежде всего перед самим собой закрепиться в Москве. А идти обратно на проект, потому что так легче, нет, не хочу. Этому месту я говорю спасибо. Пол года жизни не прошли бесследно, но в неволе мне тяжело, а здесь и дышится по-другому. В основную миссию «Дом 2» я кстати тоже не верю. Нужно даже поменять: построй свою любовь или убей к чертям. Рано или поздно все уйдут, но лучше рано. Согласны?
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Новости » Шоу-бизнес » Саймон Марданшин не верит, что на «Дом 2» действительно можно построить любовь
Саймон Марданшин не верит, что на «Дом 2» действительно можно построить любовь
Добавлено: 10 май 2018 в 10:54, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 10 май 2018 в 10:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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