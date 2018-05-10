Сделки российских компаний могут «закрыть»от акционеров из-за санкций

Минэкономразвития предложило внести поправки в закон об акционерах, позволяющие скрывать информацию о крупных сделках, а также об участниках и директорах обществ.

Об этом в четверг, 8 мая, пишут «Ведомости».

Таким образом ведомство предлагает защититься от американских санкций против российского бизнеса.

Однако данная инициатива может поспособствовать большему оттоку инвестиционного капитала из страны, считает старший юрист Nektorov, Saveliev & Partners Екатерина Знаменская. Дело в том, что сведения об участниках и директорах обществ опубликованы в свободном доступе в ЕГРЮЛ. Если их засекретят, предприниматели столкутся со сложностями при проверке контрагентов. А инвесторы потеряют возможность следить, как расходуются их инвестиции.