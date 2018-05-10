Шарапова: в игре с Младенович я делала правильные вещи

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что в игре с француженкой Кристиной Младенович на турнире в Мадриде делала правильные вещи.

Шарапова в среду в матче третьего круга турнира в Мадриде победила Младенович со счетом 6:3, 6:4.

"Я чувствовала, что делала правильные вещи. Несмотря на медленный старт, я оставалась позитивной. Я чувствовала, что делала правильные вещи, и продолжала это делать. Я чувствовала, что принимала подачу гораздо лучше, чем раньше, что немного облегчило мне жизнь", - цитирует Шарапову сайт WTA.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Шарапова сыграет с голландкой Кики Бертенс.

"Я мало знаю о ней. Я видела несколько ее матчей, немного поговорила с (тренером) Томасом Хогстедтом. Это всегда интересно, когда ты только заканчиваешь с одним соперником, и меньше чем через 24 часа тебе уже встречаться со следующим", - отметила Шарапова.