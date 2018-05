Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова обыграла француженку Кристину Младенович и вышла в 1/4 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Мадриде.

Как сообщает пресс-служба WTA, встреча продолжалась 1 час 33 минуты и закончилась со счетом 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Шарапова сыграет с голландкой Кики Бертенс, одержавшей ранее победу над датчанкой Каролин Возняцки.

Турнир в Мадриде завершится 13 мая. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов.

[email protected]'s midcourt winner was a no doubter for shot of the day! #MMOPEN18 pic.twitter.com/egCLK4R7v8

— WTA (@WTA) 9 мая 2018 г.