Система ПВО Сирии сбила более половины израильских ракет — Минобороны РФ

Израильские истребители F-15 и F-16 выпустили 60 ракет класса «воздух-поверхность» по сирийским территориям. Также Иерусалим выпустил десять тактических ракет класса «земля-земля».

Войска противовоздушной обороны Сирии сбили более половины израильских ракет, передает министерство обороны РФ. По информации ведомства, Иерусалим атаковал места дислокации иранских вооруженных формирований и позиции средств ПВО армии САР в районе Дамаска и на юге страны.

«В нападении было задействовано 28 израильских самолетов», — уточнили в Минобороны РФ.