Скандал: Полицейского, высмеявшего «активистов» Майдана и «атошников», отстранили от службы

Сотрудник Киевского райотдела полиции Одессы отстранён от службы на время служебного расследования, начатого после того, как он нелицеприятно отозвался об «активистах» Евромайдана и участниках «АТО» в Facebook.

Об этом сообщил советник главы областного управления полиции Руслан Форостяк.

Вызвавший скандал комментарий полицейский оставил к посту о планах канадских врачей делать пластические операции «майдановцам» и «атошникам» в Одессе.

«Ну и правильно, чтобы не узнали и по морде не дали», — прокомментировал инициативу полицейский.

Теперь правоохранителя будет проверять служба внутренней безопасности, а на время проверки он отстранён от занимаемой должности.