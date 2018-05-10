Скрипка: Путин – очень опасный человек

Певец Олег Скрипка хотел бы избежать встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью каналу 112 Украина.

«Максимально избежать такой ситуации надо… Чего ему со мной встречаться? Я что, такой серьезный человек? Ким Чен Ир?», – сказал Скрипка, отвечая на вопрос о том, что бы он сказал Путину при личной встрече.

Также Скрипка заверил, что он многое пережил и у него не «накипело» ничего такого, что он бы хотел высказать Путину.

«Я пережил две революции, Советский Союз и т. п. Я на все смотрю очень философски, у меня уже ни на кого не накипело… Это очень опасный человек, очень опасный. Надо избежать всеми возможными способами встречи с ним. И избегать быть на территории, где он находится. Поэтому мы давно не ездим в Россию», – добавил певец.

Ранее Скрипка говорил, что стал мишенью пропагандистского «оружия» России.

Фото: Українська правда