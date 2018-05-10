Сквозь ВДНХ проложат пятикилометровую прогулочную аллею

На территории ВДНХ появится прогулочная аллея длиной свыше 5 км, которая соединит центральную часть выставочного комплекса с новыми зонами и, в частности, ландшафтным парком, сообщается на сайте мэра Москвы.

На аллее будут проложены велосипедные и пешеходные дорожки, поставлены скамейки и навесы, обустроены зоны отдыха, павильоны проката велосипедов и электротранспорта, откроются кафе.

«После реконструкции ВДНХ возродится и снова станет одним из самых удобных и любимых мест отдыха в городе», — подчеркнули в пресс-службе выставочного комплекса, напомнив, что работы в нем начались четыре года назад, а до этого ни разу не проводились в таком масштабе с середины прошлого века.

Сейчас на ВДНХ реконструируют одновременно около 40 различных объектов, включая фонтаны и павильоны центральной выставочной зоны.