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Сквозь ВДНХ проложат пятикилометровую прогулочную аллею


Добавлено: 10 май 2018 в 16:26, Категория: Новости на сегодня
Сквозь ВДНХ проложат пятикилометровую прогулочную аллею

На территории ВДНХ появится прогулочная аллея длиной свыше 5 км, которая соединит центральную часть выставочного комплекса с новыми зонами и, в частности, ландшафтным парком, сообщается на сайте мэра Москвы.

На аллее будут проложены велосипедные и пешеходные дорожки, поставлены скамейки и навесы, обустроены зоны отдыха, павильоны проката велосипедов и электротранспорта, откроются кафе.

«После реконструкции ВДНХ возродится и снова станет одним из самых удобных и любимых мест отдыха в городе», — подчеркнули в пресс-службе выставочного комплекса, напомнив, что работы в нем начались четыре года назад, а до этого ни разу не проводились в таком масштабе с середины прошлого века.

Сейчас на ВДНХ реконструируют одновременно около 40 различных объектов, включая фонтаны и павильоны центральной выставочной зоны.


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Добавлено: 10 май 2018 в 16:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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