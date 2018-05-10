Словаки и венгры в шоке: европейскую реку завалило мусором с Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Шокирующие фотографии обнародовали недавно венгерские и словацкие СМИ: реку Бодрог целиком заполнил мусор (пластиковые бутылки, мусорные мешки и другие бытовые отходы), приплывший с Украины.

Бодрог — приток Латорицы, несёт свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии. Местные экологи категоричны: мусор приплыл именно из «незалежной».

«Такого мы не видели лет 30. “Пробка” из пластика в настоящее время достигла длины в 100–200 м и постоянно растет. Сейчас она находится в устье Бодрога, а дальше двинется в сторону Венгрии», — говорит один из местных активистов.

Житель Венгрии Петер Часар, который один из первых опубликовал фотографии в Сети, пишет, что на Украине «не могут решить даже вопрос с перевозкой пассажиров, не то, что с сортировкой отходов».

Специалисты по охране водных ресурсов предупреждают: если уровень воды в реке поднимется из-за осадков, то нашествия мусора Венгрии не избежать.