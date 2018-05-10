Составлен рейтинг самых популярных марок автомобилей в мире

Аналитики вывели рейтинг самых востребованных авто за три месяца текущего года.Российский производитель АВТОВАЗ с маркой LADA занимает только последнее место в ТОП-50 наиболее продаваемых авто со значением количества в 84,8 тысяч машин.Первую строчку занимает уже не в первый год японский автомобиль Toyota c количеством реализованных машин в 2,14 млн, второе место Volkswagen, третье Ford с разницей почти в один миллион машин.Также аналитики отметили рост мирового рынка продаж на 2-3% процента ежегодно, начиная с 2009 года и по настоящее время.