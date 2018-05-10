Сотрудник ФБК Албуров рассказал о «теплом» приеме в Сочи

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров и сотрудничающий с ФБК IT-консультант Владислав Здольников столкнулись в Сочи с необычной ситуацией: в кафе к ним подошли «шесть-восемь типичных качков», продемонстрировали пистолеты, посулили «экскурсии в горы», забрали смартфоны и потребовали уехать.

На нас с @alburov в Сочи напали 6-8 крепких ребят, когда мы сидели в кафешке на набережной. Угрожали вывезти в лес, показывали пистолет. Требовали свалить из Сочи.

Какой-то адский треш

— Vladislav (@unkn0wnerror) 10 мая 2018 г.

«Видимо, с прилетом Путина тут включили режим повышенного гостеприимства», — написал Албуров в Twitter. Впоследствии в интервью изданию «Медиазона» он уточнил, что описанный им конфликт произошел в кафе «Че? Харчо!» на сочинской набережной. По его словам, «качки» забрали у них со Здольниковым сотовые телефоны, чтобы воспрепятствовать видеосъемке.

Аэропортной полиции настолько лень работать, что они прошли все стадии:

1) не примем, потому что не наш район

2) примем, но их все равно их не найдём

3) придём брать показания, а скажут что это вы хулиганили, тогда вы будете виноваты pic.twitter.com/ewFprLsjiu

— Георгий Албуров (@alburov) 10 мая 2018 г.

Албуров утверждает, что после инцидента они обратились в полицию, чтобы подать заявление. Сначала его не хотели принимать, ссылаясь на правила, по которым необходимо обращаться в отделение по месту проживания заявителя.