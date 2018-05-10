США и ОАЭ «раскрыли» схему Ирана для финансирования Корпуса стражей

Америка и ОАЭ заявили, что «раскрыли» схему Ирана по финансированию Корпуса стражей (КСИР), сообщает пресс-служба Минфина США.

В сообщении указано, что совместными усилиями США и ОАЭ «разрушили» иранскую сеть обмена валюты, с помощью которой шло финансирование КСИР. По данным американского ведомства, в деле замешан Центробанк Ирана.

До этого в Вашингтоне расширили санкции в отношении Ирана и внесли в черный список шесть представителей Корпуса стражей и три компании, которые сотрудничали с организацией.