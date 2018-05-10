Стали известны детали выступления Самойловой на «Евровидении-2018»

О деталях выступления российской исполнительницы Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение-2018» рассказал режиссер Алексей Голубев.

Он назвал постановку номера российской певицы технически сложной.

Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» сегодня, 10 мая, с композицией I Won’t Break. Над выступлением работала интернациональная команда, в составе которой Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, сообщает РИА.

Как заявил режиссёр выступления, номер сложный, для выноса декораций, которые должны быть жёстко зафиксированы, у российской команды есть всего тридцать секунд.

По его словам, номер «заточен» на то, чтобы зритель оценил именно талант исполнительницы, которая несет им главную мысль выступления — зарождение жизни.

Голубев отметил, что Самойлова прочувствовала свою композицию, выдав именно те эмоции, которых добивался режиссер от выступления певицы на «Евровидении-2018».