Стало известно, зачем Меркель едет к Путину

Озвучены главные темы предстоящих переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе переговоров 18 мая, канцлер Германии и Владимир Путин обсудят конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и сотрудничество стран в газовой сфере.

Ангела Меркель намерена выяснить, какие функции в газовом вопросе сохранятся за Украиной.

Напомним, Германия заявила о своём согласии на строительство газопровода «Северный поток-2» при условии, что за Украиной сохранят роль страны-транспортёра газа в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 18 мая. Переговоры пройдут в Сочи.