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» » Стрелков рассказал, кто станет куратором боевиков «ЛДНР» вместо Суркова

Стрелков рассказал, кто станет куратором боевиков «ЛДНР» вместо Суркова


Добавлено: 10 май 2018 в 19:42, Категория: Украина

Экс-командир боевиков «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети заявил, что куратор боевиков ОРДЛО и помощник президента РФ Владислав Сурков вскоре может покинуть свой пост.

Так, Стрелков пишет: «Ходят настойчивые слухи о том, что «лучший друг донецких шахтеров», Владислав Юрьевич (Асланбек Андарбекович) Сурков (Дудаев) — «талантливый гордый одиночка» — может все-таки покинуть пост «куратора серой зоны и всея СНГ» в АПэшэчке.

Даже не верится, что такое возможно.

На его место прочат одного человека, которого я мельком видел пару раз в Грозном в 2002 году в кабинете и в приемной у моего тогдашнего начальника — ув. Сергея Леонидовича Бабкина.

Более ничего комментировать пока не буду. Просто потому, что это пока не более чем слух.

Кроме того, если «гордое и талантливое» оное существо останется в близких помощниках президента или в любой высокопоставленной должности — толку от замены не будет никакой — оно свои позиции сдавать не захочет.

Хотя, с другой стороны, после того, что оно там наворочало и в преддверии «часа Х» — легко может, наоборот, «вовремя свалить», чтобы все «плюхи» (не сладкие) достались, в итоге, не ему, а сменщику, который уже мало что может исправить».


Фото:
Стрелков рассказал, кто станет куратором боевиков «ЛДНР» вместо Суркова

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Добавлено: 10 май 2018 в 19:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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