Строители сдали автодорожную часть Крымского моста

Заказчик строительства Крымского моста ФКУ «Упрдор «Тамань» принял подготовленную к эксплуатации автодорожную часть, сообщает «Крыминформ».

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Работы были выполнены с опережением срока, намеченного на май 2018 года. Стоимость строительства автомобильной части конструкции составила 96,9 млрд руб.

Крымский мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Конструкция будет самой протяжённой в России — её длина составит 19 километров. Первоначально запуск автомобильного движения по мосту был запланирован на декабрь, однако затем строители заявили, что идут с опережением графика, и даты были перенесены на май.

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