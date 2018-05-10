Строительство микрорайона «Новокосино-2» в Реутове

Жилой комплекс «Новокосино-2» – это масштабный проект комплексного типа, план которого предусматривает строительство 17 панельных и монолитных зданий от 9 до 25 этажей в высоту. Новый микрорайон располагается в подмосковном наукограде Реутове, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Новокосино». Каждый дом соответствует всем стандартам для комфортной жизни. Ответственный за строительство «Новокосино-2» – ГК «Эксперт» (основной инвестор), а также несколько подрядчиков с большим опытом и хорошей репутацией («ЛСР недвижимость», «Русич» и «ДСК-1»).

Инфраструктура

Застройщик не только выполняет возведение жилых многоквартирных зданий, но и проводит комплексное благоустройство территории:

уже открыт детский сад, школа;

поликлиника;

открыты магазины, салоны красоты, заведения общественного питания и прочие инфраструктурные объекты;

уже построена крытая парковка, что позволит удовлетворить нужды всех жильцов. Парковка сдана в мкр. 9, парковка в мкр. 10А (под корпусами 3-5) сдается в начале 19 года, парковка в мкр. 10 (корпус 16) сдается в конце 19 года;

есть 4 крупных ТЦ, один из которых «Реутов-Парк», непосредственно примыкает к микрорайону.

Хорошо развитой считается и инфраструктура самого населенного пункта: в Реутове есть множество торговых заведений, образовательных, здравоохранительных, спортивных и культурных учреждений. Город относится к «зеленому поясу» столицы, благодаря чему инфраструктура сочетается с высоким уровнем экологии.

Ход строительства ЖК «Новокосино-2» и его жилые площади

В настоящее время из 17 домов, введено в эксплуатацию 13, в данный момент осуществляется ввод в эксплуатацию завершенного строительства корпуса №17, ведутся активные работы по завершению строительства корпусов №5 и 13, сдача которых запланирована на второй квартал 2018 года, а также корпуса №16, в котором ключи от квартир участники долевого строительства получат уже в конце 2019 года. В большинстве зданий жилье уже распродано, жилые площади предлагаются без отделки. Кроме того, застройщик провел масштабные работы по обеспечению всех домов микрорайона центральными коммуникациями, от водопровода до отопления. К продаже предлагаются квартиры от 1 до 3 комнат, стоимость варьируется от 3,5 до 8 миллионов рублей: приобрести здесь жилье может как клиент с ограниченным бюджетом, так и семья, намеревающаяся обзавестись комфортной и просторной недвижимостью.

ЖК «Новокосино-2»: отзывы об объекте

Отзывы относительно нового микрорайона довольно противоречивы: это связано с проблемами по срокам возведения и рядом задержек, случившихся из-за смены подрядчиков в 2012-2016 годах. Тем не менее сейчас работы по строительству ведутся успешными темпами, ожидается, что в 2018-2019 основная их часть будет реализована.