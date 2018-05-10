Суд разрешил госпитализировать Малобродского

Басманный суд Москвы разрешил госпитализировать бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, которому сегодня была вызвана скорая из-за подозрения на инфаркт.

«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского, нарядом скорой помощи рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы суда.

Малобродского госпитализируют в городскую клиническую больницу №20, против чего выступали его адвокаты, говоря, что там нет необходимого оборудования для диагностики.

С момента, когда к Малобродскому подъехал автомобиль реанимации скорой помощи, машина в течение нескольких часов находилась у здания суда.

Когда объявили о госпитализации, Малобродский находился в конвойном помещении суда.