Суд в Гааге обязал Россию возместить потери украинцам из-за Крыма

Третейский суд в Гааге признал Россию ответственной за нарушение прав украинских инвесторов после присоединения Крыма в 2014 году.

Суд, как сообщает УНИАН, пришел к выводу, что Россия несет ответственность за экспроприацию жилья и гостиниц на полуострове.

Арбитраж обязал Россию выплатить пострадавшим компенсацию в размере около 130 млн долларов плюс проценты в размере примерно 20 млн.

Иск против российских властей подали 18 украинских компаний, а также один гражданин Украины в частном порядке.

Россия заседание суда проигнорировала.