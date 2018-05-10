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Свыше 1500 военнослужащих приняло участие в торжествах 9 мая в Воронежском военном гарнизоне ЗВО


Добавлено: 10 май 2018 в 04:26, Категория: Общество
Свыше 1500 военнослужащих приняло участие в торжествах 9 мая в Воронежском военном гарнизоне ЗВО

Свыше 1,5 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых структур Воронежского территориального военного гарнизона Западного военного округа (ЗВО) приняло участие в параде Победы 9 мая на площади Ленина в городе Воронеж.

Командовал военным парадом заместитель начальника Военно-воздушной академии генерал майор Александр Нагалин, а принимал парад – начальник Воронежского территориального военного гарнизона Западного военного округа – командующий 20 гвардейской общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Торжественным маршем по площади Ленина прошли парадные расчеты офицеров штаба общевойсковой армии, военнослужащих авиационного соединения ЗВО. Вузы на военном параде представляли курсанты военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина, Воронежского института Министерства Внутренних дел, института МЧС, спецсвязи. Также в параде Победы приняла участие роты учащихся из кадетских школ и парадная коробка представителей всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Во главе механизированной колонны на площади Ленина прошло свыше 30 единиц современного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении в 5 регионах России общевойсковой армии ЗВО.

В их числе прошли бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, единственные в Западном военном округа самоходные 120-мм минометы «Нона», буксируемые гаубицы «Мста-Б», ракетные комплексы «Точка-М» реактивные системы залпового огня «Град», многоосные тяжелые тягачи и другая авто и бронетехника.

Накануне до начала парада представители командования армией, руководства Воронежской области, ветераны и гости на главном воинском мемориале региона - памятнике Неизвестному солдату возложили цветы и венки.

В 22 часа в Воронеже военнослужащие противотанкового соединения армии из 100-мм орудий произвели 30-залповый праздничный салют с дамбы Чернавского моста в честь 73-й годовщины Великой Победы и продемонстрировали в этом году новую постановку цветовой гаммы салюта Победы.


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Добавлено: 10 май 2018 в 04:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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