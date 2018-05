Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре и назвал дату

Президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Эту информацию подтвердил сам Трамп.

«Моя долгожданная встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать ее особенной для мира во всем мире!» — сообщил он в твиттере.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

Ранее о том, что встреча состоится в Сингапуре, узнал телеканал CNN. В преддверии саммита Северная Корея отпустила трех американцев, осужденных в КНДР; встречать их ездил сам Трамп.