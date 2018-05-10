Трамп сообщил о поимке пяти лидеров ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил о поимке «пятерых наиболее разыскиваемых лидеров» запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». «Пятеро наиболее разыскиваемых лидеров ИГ схвачены!» — написал американский лидер в своем Twitter, не раскрыв никаких подробностей.

Информацию о захвате боевиков подтвердил представитель международной коалиции в Сирии и Ираке полковник Райан Диллан. По его словам, «Ирак схватил пятерых ключевых лидеров ИГ во время операции Roundup», и «этот арест стал серьезным ударом по группировке», а также «демонстрирует тесную координацию между силами безопасности Ирака и Сирийскими демократическими силами (SDF) в их борьбе с группировкой».

Ранее о захвате пятерых военачальников ИГ сообщал Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирака. В его сюжете говорилось, что операцию проводили совместно иракские и американские спецслужбы, которым удалось выманить террористов в Ирак из Сирии. Агентство назвало их имена — Саддам аль-Джаммель, Мохамед аль-Кадир, Омар аль-Карбули, Эссам аль-Завбай и Исмаил аль-Эйтави.

Последний, известный также под псевдонимом Абу Заид аль-Ирак, был схвачен турецкими спецслужбами еще в феврале и передал иракским властям. Reuters со ссылкой на свои источники утверждает, что Исмаил аль-Эйтави — правая рука и личный финансист лидера запрещенной террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

При захвате аль-Ирака спецслужбы заполучили и его смартфон, из памяти которого извлекли контакты других лидеров боевиков. Террорист переписывался с единомышленниками в мессенджере Telegram, утверждает агентство.