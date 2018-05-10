Трамп встретил освобожденных КНДР американцев

Президент США Дональд Трамп вместе с вице-президентом Майком Пенсом встретили трех американцев, освобожденных из заключения в КНДР.

Как сообщает ABC News, политики вместе с женами Меланией и Карен прибыли к самолету, доставившему освобожденных заключенных.

После этого Дональд и Мелания Трамп поднялись на борт и пообщались с прибывшими.

Граждане США были освобождены в преддверии саммита лидеров США и Северной Кореи.

В США прилетели Ким Дон Чель, Ким Сан Дук и Ким Хак Сон. Двое последних преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии. Они обвинялись в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР; Ким Дон Чель — в шпионаже.