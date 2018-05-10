У Миранды Керр и Эвана Шпигеля родился сын

В одной из больниц Лос-Анджелеса 7 мая в 23:53 по местному времени у 35-летней австралийской супермодели Миранды Керр и 27-летнего основателя SnapChat Эвана Шпигеля родился сын! Мальчика назвали в честь деда Эвана Шпигеля — Хартом.



«Невозможно словами описать, как мы счастливы! Миранда хорошо себя чувствует, а Флинн очень рад, что стал старшим братом. Спасибо всем за поздравления и теплые слова в это особенное для нас время», — уже поделились радостной новостью звездная пара с журналом People.

Малыш Флинн, которого уже воспитывает Керр от своего предыдущего брака с Орландо Блумом, долго ждал братика или сестричку. «Флинн очень взбудоражен этим событием. Когда мы с Эваном еще только встречались, он постоянно приставал к нам с вопросами, когда у него появится братик или сестренка. И мы ему отвечали, что сначала должны пожениться. И вот наутро после свадьбы он прибегает к нам и спрашивает: «Мамочка, ну что, ребенок уже у тебя в животе?» — рассказала Миранда в одном из своих интервью.

О своей беременности Керр узнала осенью прошлого года, причем еще до того, как сделала тест: «Я вдруг начала задыхаться в самом начале пробежки. Это первый знак,» заявляет звезда.

У Эвана еще не было детей, и узнав о беременности жены он был счастлив. Кстати, счастливое семейное будущее паре предсказали еще при их знакомстве.

«Мы встретились на деловом ужине, у нас были общие друзья, так что он сидел рядом со мной за столиком. Я еще тогда подумала, что он очень милый. А одна женщина рядом со мной, Гленда Бейли, почему-то вдруг сказала мне: «Уверена, вы двое поженитесь». В конце вечера мы обменялись телефонами, но только потому, что оба недавно купили недвижимость в Лос-Анджелесе и хотели это обсудить,» — вспоминает Миранда.

Теперь супруги живут в доме Эвана — там же прошла и их скромная свадьба, на которой присутствовали только 40 их близких друзей и родственников. Под венец Миранда шла в платье Dior, над которым для нее лично работала глава Дома Мария Грация Кьюри. Свадебные фотографии потом появились в американском Vogue.

Напомним, что свадьба модели и бизнесмена состоялась 27 мая. Для Миранды это был второй брак. Бывшим мужем и отцом её сына Финна является голливудский актёр, звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум.