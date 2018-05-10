Украинец получил восемь лет колонии за подготовку взрыва на крымской ЛЭП

Гражданин Украины Геннадий Лимешко, которого ФСБ обвиняла в подготовке подрыва ЛЭП в Крыму, получил восемь лет колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ.

Городской суд Судака признал Лимешко виновным по статьям «Незаконное изготовление взрывного устройства» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенное группой лиц».

Лимешко 25 лет. Он родом из Харьковской области Украины. ФСБ задержала его в августе 2017 года, назвав агентом Службы безопасности Украины. В СБУ это опровергали.

По данным ФСБ, Лимешко подпиливал опору ЛЭП возле дороги Судак — Новый Свет, чтобы затем взорвать ее.

Обвиняемый просил об особом порядке рассмотрения дела, что предполагает полное признание вины.