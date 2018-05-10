Украинские радикалы планируют новые нападения на телеканал «Интер»

Активисты организации «Национальный корпус» заявили о намерении совершить новые нападения на телеканал «Интер». Об этом сообщают украинские СМИ.

В заявлении радикалов подчеркивается, что «Интер» якобы объявил открытую войну украинским националистам. Отмечается, что ответные действия со стороны организации будут происходить без анонсов.

Реакция националистов связана с тем, что ранее телеведущие во время концерта ко Дню Победы заявили, что улицы городов Украины называют в честь фашистски преступников. Подчеркивается, что активисты следят за концертом и «анализируют месседжи».