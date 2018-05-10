Украинский депутат придумал, как обойти запрет георгиевской ленты

Депутат Верховной рады, бывший член команды Януковича, экс-министр МСЧ Украины Нестор Шуфрич (на фото) нашёл оригинальный способ обойти запрет на георгиевскую ленту.

По его мнению, украинцы не имеют права отказываться от символов победы.

Вчера, 9 мая Шуфрич возложил букет цветов на Могилу Неизвестного Солдата в Киеве, перевязав его оранжевой и чёрной лентами по отдельности.

«Я с уважением отнесся к закону, против которого я категорически выступал, но никто мне не запретит обвязать букет цветов георгиевской лентой», — заявил он, комментируя свой поступок в эфире украинского телевидения.

Напомним, на Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты. Теперь ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет за собой штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов).