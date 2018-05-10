В Британии на берегу реки нашли тело загадочного монстра

В Великобритании на берегу реки Ливерпуля люди нашли неизвестного монстра.

Как отмечают очевидцы, тело существа похоже на тюленя или дельфина, но у него есть клыки, шипы и новообразования. По предположениям ученых, смерть чудовища наступила давно. Очевидцы сообщают: «Сначала мы думали, что это тюлень, а затем мы подошли ближе. Мы думали, что он в беде, и поэтому хотели посмотреть, сможем ли мы ему помочь вернуться в воду. Но он был мертв».

Ученые Ливерпульского университета после осмотра туши монстра сообщили, что оно погибло задолго до того, как попало на сушу. Его происхождение остается тайной для специалистов, однако они склоняются, что оно могло получиться в результате мутации генов у дельфина или тюленя. Вполне возможно, что на существо так подействовала радиация или давление под водой.

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