В Днепре на пожаре погибли три человека

В Днепре в результате пожара погибли три человека, еще один пострадал. Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Днепропетровской области.

9 мая в 22:28 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Широкой.

«Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что очаг пожара находится в середине одноэтажной заброшенной деревянной постройки. На месте пожара обнаружены останки трех неизвестных лиц, пострадал еще один человек (госпитализирован в больницу)», – сказано в сообщении.

Предполагается, что в постройке находились бездомные, огонь уничтожил деревянные поддоны и личные вещи.

Пожар локализован и ликвидирован. Личные данные погибших и причина пожара устанавливаются.

Напомним, в январе женщина и двое ее детей погибли в результате пожара под Харьковом.

Фото: ГСЧС