В доме Криса Брауна изнасиловали девушку

29-летний исполнитель Крис Браун поднимал руку на свою бывшую девушку Рианну, а теперь проходит по делу по жестокому изнасилованию девушки в его же доме.



Самого Брауна в изнасиловании не обвиняют: тот лишь «разрешил» надругаться над девушкой, чье имя не называют в интересах следствия. Инцидент произошел в феврале прошлого года, когда после концерта Брауна жертва отправилась на афтепати к певцу в студию, а вскоре и к нему домой. В обители исполнителя творился настоящий беспредел: алкоголь, наркотики, да еще и оружие. Сам Крис заманил девушку в одну из комнат, где уже находились его друзья, и заблокировал выход диваном. Жертва кричала и просила выпустить ее, но Брауна не проняли мольбы и помощи.

Сначала подруга Брауна заставила девушку заняться оральным сексом с приятелем рэпера, музыкантом и продюсером Лоуэллом Гриссомом, который тоже попал в суд, известным также под псевдонимом Young Lo, а потом и с ней самой. Девушке всё же удалось выбраться из комнаты, но когда она побежала в ванную чтобы смыть кровь с лица, там ее настиг Лоуэлл, где изнасиловал девушку два раза.



Сейчас полиция ведет расследование по иску, в котором и были описаны подробности преступления. Передали его в суд Лос-Анджелеса. В тот злополучный день полиция приезжала к дому исполнителя, который не открыл дверь. Правоохранительные органы были вызваны матерью жертвы, которая отследила местонахождение дочери по телефону и забила тревогу. Как утверждает жертва, именно из-за телефона она оказалось в доме Брауна: они забрали ее девайс еще в студии, а в дом певца она поехала, чтобы его забрать.

Адвокат пострадавшей сообщает, что дело не простое, и предупреждает Брауна о длительных судебных тяготах. С музыканта, который допустил беззаконие в своем доме, требуют моральную компенсацию в сумме 17 миллионов долларов. Жертва и до суда требовала от Брауна эту сумму. Если бы тот заплатил девушке, то избежал бы суда. Представители музыканта отрицают обвинения: «Крис ничего не делал. В другие времена подобное назвали бы просто шантажом», — заявил адвокат Брауна.

В 2016 году полицейские получили вызов от некой женщины, утверждавшей, что популярный исполнитель угрожал ей огнестрельным оружием. Прибывшие на звонок стражи порядка и в самом деле обнаружили у певца дома пистолет, «другое оружие» и «наркотические средства». Кроме того, не спешивший открывать дверь полицейским Крис Браун успел выбросить в окно большую спортивную сумку.



Журналисты издания TMZ прибыли на вызов около 3 часов утра. Неизвестная женщина кричала в телефонную трубку, что Крис Браун грозится убить её и угрожает ей пистолетом. Спустя несколько минут представители власти уже были у дома артиста.По словам полицейских, певец выбросил сумку в окно и крикнул полицейским, чтобы те поднялись и взяли его. Как позже стало известно от инсайдеров, в сумке, выброшенной Брауном, также были наркотики.