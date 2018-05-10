В Красноярске девочка после «Морга» отправилась в больницу

В Красноярске следователи проводят проверку по факту получения школьницей травмы головы во время прохождения квеста «Морг».

Как выяснилось, 14-летняя школьница вместе со своими друзьями участвовала в квесте «Морг» ещё 29 марта, однако в правоохранительные органы о происшедшем сообщили только 8 мая.

Девочка, оказавшись в тёмном помещении, споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь. Удар был сильным, потребовалась помощь врачей. Приехавшие на место происшествия медики, диагностировали у школьницы сотрясение мозга, потребовалась госпитализация.

В настоящее время девочка находится дома. Ей предстоит пройти экспертизу для установления степени нанесённого вреда здоровью.

Следствию также предстоит выяснить, кто является организатором квеста, на данный момент информации нет.