В Латвии арестовали бывшего нацбола Владимира Линдермана

В Риге арестовали Владимира Линдермана, бывшего зампредседателя российской Национал-большевистской партии (в настоящее время запрещена в России).

Его задержали 8 мая в связи со Вселатвийским родительским собранием, сообщает «Интерфакс». Собрание было организовано Русским союзом Латвии (РСЛ) и Штабом защиты русских школ. Пока не уточняется, какие именно высказывания Линдермана послужили причиной привлечения его к делу и аресту.

Защитник Елена Квятковская заявила, что решение суда будет обжаловано в Рижском окружном суде. Она также намерена обратиться в Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами задержания ее подзащитного. По ее словам, Линдермана задержали на остановке общественного транспорта с применением спецсредств, хотя он не оказывал сопротивления.

Участники Вселатвийского родительского собрания выступили против постепенного перевода обучения в билингвальных школах на латышский язык. 18 апреля полиция безопасности возбудила в связи с мероприятием уголовное дело о преступлении против государства в отношении Татьяны Жданок, лидера Русского союза Латвии.

Накануне активисты незарегистрированной «Другой России» (была организована после запрета НБП) атаковали посольство Латвии в Москве в знак протеста против ареста Линдермана.