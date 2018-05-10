В Москве простились с основателем ANNA-News (ФОТО, ВИДЕО)

10 мая в траурном зале военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Москве простились с основателем информагентства ANNA-News Маратом Мусиным, который скончался 5 мая в Казани на 60-м году жизни.

Марат Мазитович был большим и многогранным человеком: человеком науки, человеком войны, человеком слова и дела, одним из лучших военных журналистов современной России.

Он не был похож ни на кого, но слышал и слушал каждого, он был предан друзьям и беспощаден к врагам.

Он был Верным Сыном нашего Отечества, который никогда не отсиживался за спинами, он шел впереди, строя, и вел за собою своих верных товарищей.

Тимур Апачев, Союз Добровольцев Донбасса