В небе над Китаем открылся «портал в параллельный мир», очевидцы поделились кадрами

Странное и пугающее явление наблюдали очевидцы в Китае.

Завораживающее зрелище в китайском городе Циндао держало в напряжении местных жителей в течение двух часов.

В китайском небе возник призрачный туманный город, который можно было наблюдать в течение долгого времени. Аномальное явление попало на многочисленные кадры очевидцев.

Пользователи интернета, которые просмотрели загадочную съемку, выдвинули несколько версий произошедшего. Большое количество людей склоняется к тому, что в Циндао открылся портал в параллельный мир.

Специалисты объясняют данное явление оптической иллюзией, которая возникает из-за смога. Именно он является проблемой многих китайских городов. Из-за плотной дымки солнечные лучи искривляются, проецирую в небесах как отдельные строения, так и целые города, сообщает planetanovosti.

Стоит отметить, что именно в Китае регулярно появляются загадочные мегаполисы в небе. Иногда явления пугают местных жителей своей реалистичностью. В таинственных мегаполисах можно до мельчайших деталей рассмотреть отдельные дома и постройки.