В праздновании Дня Победы в Риге 9 мая приняли участие 150 тысяч человек

Начальник Рижского регионального управления полиции Юрис Шулте сообщил журналистам, что в проходившем в Риге 9 мая праздновании Дня Победы приняли участие около 150 тысяч человек.
Вопреки опасениям и предупреждениям местной правоохраны, серьёзных инцидентов не произошло. Полиция задержала лишь несколько человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, а также не подчинявшихся требованиях правоохраны.
Негодование правящего Национального объединения вызвали претензии полиции к прохожему во время празднования Дня Победы, у которого была пристегнута красно-бело-красная ленточка, то есть ленточка с цветами латвийского флага. Стражи порядка попросили её снять, чтобы не провоцировать напряжение.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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