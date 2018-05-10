В прокуратуре озвучили возможные причины пожара на оружейном складе в Харьковской области

Случайная искра, подрыв неразминированных остатков, нарушение правил техники разминирования – главные версии следствия по делу о причинах возгорания на оружейных складах в Балаклее (Харьковская область).Об этом общественность проинформировал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.Он отметил, что на сегодняшний день нет оснований считать, что очередное ЧП в Балаклее стало результатом диверсии.Матиос добавил, что расследование по данному делу продолжается. “Заключение даст только экспертиза”, - подчеркнул военный прокурор.