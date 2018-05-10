В Раду внесен законопроект насчет празднования 8 и 9 мая

Внефракционный нардеп Андрей Денисенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, регламентирующий порядок празднования 8 и 9 мая.

Полное название документа – «Проект о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно празднования Дня победы над нацизмом в Европе и Дня памяти и примирения». Текст законопроекта пока не опубликован.

В статье 73 Кодекса законов о труде перечислены праздничные и нерабочие дни. Сейчас 9 мая значится как праздничный день, а 8 мая нет ни в списке праздничных, ни в списке нерабочих дней.

Ранее директор Института нацпамяти Владимир Вятрович предлагал перенести выходной день с 9 мая на 8-е.

Фото: crisis.in.ua