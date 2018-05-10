В штате Гавайи объявили район острова зоной стихийного бедствия

Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

Чрезвычайная ситуация произошла в геотермальной зоне из-за активности вулкана Килауэа. Американскому президенту направлен запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи со стихийным бедствием.

Ранее власти штата штата заявили, что на крупнейшем из Гавайских островов возобновилась вулканическая активность. В регионе были зафиксированы две новые расщелины, из которых произошло извержение газов и лавы.

В связи с произошедшим около 1,8 тысяч жителей были эвакуированы из двух районов. Также вулкан уничтожил дома и почти всю инфраструктуру в городе Пахоа.